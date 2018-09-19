У Києві до кінця жовтня буде обмежено рух транспорту на Північному мосту
16:49, 19 вересня 2018Транспорт/Зв'язок
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Обмеження діятимуть у напрямку житлового масиву Троєщина.
У столиці до кінц жовтня обмежать рух на Північному мосту / фото УНІАН
Із 05:00 20 вересня до 28 жовтня у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття тротуару на Північному мосту через Дніпро буде частково обмежено рух.
Про це повідомили у прес-службі КК «Київавтодор».
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Обмеження діятимуть у першій смузі руху в напрямку житлового масиву Троєщина.
Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.
Як повідомляв УНІАН, у «Київавтодорі» заявили, що ремонтники на Південному мосту працюватимуть завжди.
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