В Україні незабаром можуть з'явитися електровози від Alstom і CRRC

За словами голови "Укрзалізниці" Кравцова, компанія вже має партнера-постачальника тепловозів і до кінця цього року має визначитися зі стратегічним партнером з виробництва електровозів.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" підписала меморандуми про співпрацю з компаніями-виробниками залізничного транспорту Alstom і CRRC щодо купівлі електровозів.

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Як повідомила прес-служба "Укрзалізниці", підписання відбулося під час виставки InnoTrans 2018, що проходить у Берліні.

При цьому на запитання УНІАН щодо деталей меморандуму в прес-службі "Укрзалізниці" не відповіли.

За словами голови "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, компанія вже має партнера-постачальника тепловозів і до кінця цього року має визначитися зі стратегічним партнером по виробництву електровозів.

"Потреби компанії придбати не менше 200 локомотивів протягом наступних семи років, а до 2029 році - до 500 нових електровозів. Якщо вантажні та пасажирські вагони здатні виготовити вітчизняні виробники, то до виробництва сучасних локомотивів повинні залучити іноземні компанії, тому проводимо переговори з чотирма найбільшими світовими виробниками", - цитує прес-служба Кравцова.

Він зазначив, що Alstom є одним з лідерів у виробництві електровозів, який має значний досвід їх виготовлення для колії 1520.

Компанія CRRC також є одним з найбільших в світі виробників залізничної техніки та обладнання. "Я задоволений, що підписаними меморандумами ми поклали початок нашої співпраці з французької і китайської компаніями. Наша стратегічна мета - оновлення парку локомотивів. На сьогодні ми вже маємо стратегічного партнера в постачання тепловозів. І тому активно вивчаємо можливості ефективного співробітництва з оновлення парку електровозів", - сказав Кравцов.

У прес-службі зазначили, що зараз в Україні електрифіковано близько 47% шляхів, а нещодавно урядом поставлено завдання протягом двох років довести обсяг електрифікованих ділянок до 54%.

Згідно з повідомленням, принциповою позицією менеджменту "Укрзалізниці" є локалізація виробництва в Україні. "Ми зацікавлені знайти надійного партнера для оновлення нашого електровозного парку. Проте ключовою вимогою є локалізація виробництва в Україні, адже країна має достатньо потужностей і досвіду для виробництва і обслуговування нових локомотивів", - підкреслив Кравцов.

Зазначається, що CRRC представила "Укрзалізниці" свої можливості з виготовлення та модернізації тягового рухомого складу, поділилася інформацією про успішно реалізовані проекти для білоруських і казахстанських залізниць, які за технічними параметрами схожі на українські.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" підписала з американською компанією General Electric рамкову угоду про постачання до 225 локомотивів з локалізацією виробництва в Україні до 40% на суму 1 мільярд доларів.

В рамках реалізації першого етапу угоди укладено договір купівлі-продажу між General Electric і "Укрексімбанком" на постачання в кінці 2018 року і на початку 2019 року 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC з рівнем локалізації виробництва в Україні 10%.

Ціна покупки 30 локомотивів General Electric "Укрзалізницею" становить 4,68 мільйона доларів за одиницю.