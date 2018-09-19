Нацкомісія підвищила з листопада тарифи на стаціонарний телефон

За словами представника "Укртелекому", підвищення становитиме 17% для жителів міста і 18,8% - села.

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), затвердила двоетапне підвищення на фіксований телефонний зв'язок.

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Про це йдеться в рішенні регулятора.

"Комісія прийняла рішення про затвердження граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги та визнання таким, що втратив чинність рішення НКРЗІ від 28 листопада 2017 року № 606", - йдеться в повідомленні.

У коментарі УНІАН директор департаменту корпоративних комунікацій "Укртелекому" Михайло Шуранов зазначив, що зараз пропозиція за тарифами передано на остаточне затвердження в Міністерство юстиції.

"Після затвердження та публікації тарифи вступлять в силу", - повідомив він.

За словами Шуранова, останній раз граничні тарифи змінювалися восени 2017 року.

"Вони базувалися на собівартості послуг четвертого кварталу 2016 року. Враховуючи зміни витрат на утримання та обслуговування мереж в 2017 і 2018 роках, зокрема, значного зростання розміру мінімальної заробітної плати, цін на енергоносії, компанія змушена була звернутися до НКРЗІ з проханням про перегляд граничних тарифів на фіксовану телефонію", - повідомив директор департаменту.

За його словами, згідно з проведеними економічними розрахунками за підсумками першого кварталу 2018 року, існуючий розмір граничних тарифів на фіксовану телефонію нижче собівартості надання послуги і в містах, і особливо в селах.

"Сьогодні обслуговування однієї телефонної лінії в середньому обходиться компанії в 48,3 гривні в містах і райцентрах (при чинних граничних тарифах НКРЗІ в 43,8 гривні) і 69,6 гривні у селах та смт (діючий тариф - 39,68 гривні). Разом з тим, компанія витрачає чимало ресурсів на поточне обслуговування і відновлення вирізаних телефонних ліній. Така ситуація завдає "Укртелекому" регулярні збитки від надання ключовий послуги компанії. Тому "Укртелеком" звернувся до НКРЗІ, як державний регулятор на ринку зв'язку, з проханням переглянути граничні тарифи, надавши всі необхідні розрахунки для обгрунтування. Запропоновані зміни в граничні тарифи були узгоджені НКРЗІ", - пояснив Шуранов.

Зміни передбачають два етапи: з листопада поточного року на 17% зросте тариф для населення у місті (від 3-7 гривень), а в селах - на 18,8% (3-7 гривень). З початку 2019 року - для населення і юридичних осіб в містах підвищення становитиме 9% (від 2 - до 5 гривень), для сільських юридичних осіб - 12% (3-6 гривень), для бюджетних установ - 14,7% (3-7 гривень), для сільського населення тариф підвищиться на 18,7% (4-9 гривень в залежності від типу підключення (окрема лінія, спарена, з погодинною або без погодинної тарифікації тощо).

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укртелеком" звернувся до НКРЗІ з проханням розглянути підвищення граничних тарифів на фіксований телефонний зв'язок на 14% з листопада 2018 року і ще на 10% з січня 2019 року у зв'язку із зростанням собівартості надання послуги.