Тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом піднімуть на 30%

У прес-службі міністерства УНІАН уточнили, що тариф на перевезення кам'яного вугілля зросте у лютому наступного року лише на 10%, а після закінчення опалювального сезону - від квітня - на 18,2%.

«В умовах падіння обсягів перевезень, зростання цін на продукцію для потреб галузі, збільшення сум боргових зобов'язань через підвищення курсу іноземних валют, пошкодження інфраструктури в зоні АТО, 90% зношеності рухомого складу і необхідності дотувати пасажирські перевезення, така індексація вантажних тарифів хоча б частково стабілізує фінансовий стан української залізниці», - сказано в повідомленні.

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У повідомленні наголошується, що за підсумками 2014 року очікується, що залізниці недоотримають понад 4 млрд грн доходів від перевезень, тоді як після підвищення вантажних тарифів у лютому на 30% і з урахуванням перехресного субсидування соціальних пасажирських перевезень за рахунок прибутку від вантажних, рентабельність перевезень у 2015 році очікується на рівні 14%.

«Вантажовідправники попередньо були ознайомлені з необхідністю підвищити залізничні тарифи як мінімум на зазначений відсоток. Адже з урахуванням вимог ринку, відповідно до порядку перегляду тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом, індексація повинна становити 191%», - зазначили у прес-службі.

Відповідний текст проекту наказу Мінінфраструктури «Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги» опублікований на офіційному сайті міністерства.

Також повідомляється, що Мінінфраструктури виступає за поділ залізничного тарифу на соціальний і ринковий компоненти та скасування перехресного субсидування.

"Над зміною структури формування залізничного тарифу вже розпочата робота з експертним середовищем", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник міністра інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що міністерство прийняло рішення підвищити тарифи на вантажні перевезення залізничним транспортом, однак не уточнив відсоток зростання тарифу.

У листопаді Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") повідомила про те, що на виконання доручення Кабінету міністрів готує проект нормативний акт про підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення на 30% від 1 лютого 2015 року.

У липні цього року "Укрзалізниця" підвищила тарифи на вантажоперевезення по Україні на 12,5% щодо 2013 року.

Довідка УНІАН. Тарифи на перевезення вантажів у межах України є державно регульованими і встановлюються Мінінфраструктури за погодженням з Мінекономрозвитку та Мінфіном.

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень від 2008 до 2013 року склали 33,5 млрд грн. В умовах жорстко регульованих тарифів на перевезення та відсутності державних дотацій до рівня нульової рентабельності, залізниці України традиційно покривають їх самостійно шляхом перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних.

Вартість проїзду українським залізницям є найнижчою серед країн СНД.