Місцеві бюджети отримуватимуть 13% акцизу з пального – Мінфін

Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів.

Місцеві бюджети у другому півріччі 2018 року будуть автоматично отримувати 13,44% акцизного податку з пального, повідомили в Міністерстві фінансів України.

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За інформацією Мінфіну, відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів, змінивши порядок зарахування в 218 році до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування частини акцизного податку з палива, яке виробляється в Україні чи ввозиться до нашої країни.

Мінфін зазначив, що це рішення дозволить збільшити фінансування місцевих бюджетів у другому півріччі поточного року.

Як повідомляв УНІАН, реалізатори пального в 2017 році збільшили сплату акцизного податку, який є складовою частиною роздрібної ціни на нафтопродукти, на 24% - до 46,1 мільярда гривень.