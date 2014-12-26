Україна припиняє автобусне сполучення з окупованим Росією Кримом

Укртрансінспекція направила листи до автомобільних перевізників та власників автобусних станцій з вимогою припинити з 26 грудня продаж квитків та перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, що з’єднують материкову частину України з територією Автономної Республіки Крим.

Як повідомляється на сайті Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, таких заходів вжито "у зв’язку із загостренням ситуації в Автономній Республіці Крим і вторгненням на територію України озброєних формувань, екстремістськи налаштованих осіб і військовою агресією з боку Російської Федерації та з метою уникнення загроз життю та здоров’ю пасажирів".

Читайте також«Укрзалізниця» повністю припиняє залізничне сполучення з КримомКрім того, керівникам територіальних органів Укртрансінспекції доручено під персональну відповідальність негайного довести до відома автомобільних перевізників та об’єднань автобусних станцій інформацію щодо вимоги припинення перевезення пасажирів та продажу квитків на автобусних маршрутах, що з’єднують материкову частину України з територією Автономної Республіки Крим.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» повністю припиняє залізничне сполучення з Кримом. У зв’язку із заходами безпеки з 27 грудня обмежується маршрут курсування поїздів, що прямують у Крим, до станцій Новоолексіївка та Херсон.