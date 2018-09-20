"Комусь буде боляче": автоюрист пояснив, чому проблема "євроблях" не вирішується

Юрист зазначив, що "перед виборами робити якісь болючі кроки невигідно".

Вирішення проблеми авто на єврономерах в Україні слід очікувати не раніше, ніж через два роки.

Такий прогноз озвучив автоюрист Богдан Глядик. На його думку, щонайменше до парламентських виборів жодні законопроекти щодо "євроблях" ухвалені не будуть, передає «Обозреватель».

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"Це довгограюча платівка, на якій можна давати обіцянки виборцям і грати на цьому. Треба розуміти, що прийняття законопроекту, який з одного боку врегулює це питання, досить болісно впливатиме на якусь сторону. Або це болісно сприймуть власники автомобілів на українських номерах, або можуть бути вжиті болючі заходи щодо власників автомобілів на єврономерах, коли доведеться нести відповідальність за порушення, які є сьогодні", — пояснив автоюрист.

Як зазначив Глядик, "перед виборами робити якісь болючі кроки невигідно".

"Я передбачаю, що в найближчі два роки ситуація залишиться такою, як є. У парламенті і уряді розуміють, що комусь буде боляче. Треба робити боляче, але зараз вибори. Щоб легалізувати ці автомобілі, спочатку треба притягти до відповідальності тих, хто порушує закон. Це болючий крок, і в передвиборчому періоді цього ніхто не робитиме", — вважає експерт.

"Вибори завершаться — такий крок буде зроблено, без питань. Але не зараз", — уклав він.