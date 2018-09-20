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Киян попередили про "особливий режим роботи" метро через старт "Динамо" у Лізі Європи

02:47, 20 вересня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Ввечері не працюватиме станція метро «Олімпійська» / фото УНІАН

Про це зазначається у повідомленні КП «Київський метрополітен» у мікроблозі Twitter.

"Футбол: 20 вересня особливий режим роботи станцій з 19:00 до 20:00", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, станція "Олімпійська" не працюватиме, станція "Льва Толстого" закривається на вхід, а "Палац спорту" - закривається на вихід.

Також сказано, що після 21:00 можливе обмеження входу на ці станції.

"Ми змінюємо режим роботи під час масових заходів заради безпеки пасажирів", - заявили у метрополітені.

Сьогодні ввечері на стадіоні НСК "Олімпійський" відбудеться матч першого туру групового етапу Ліга Європи УЄФА між командами "Динамо" (Київ, Україна) та "Астана" (Казахстан).

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Теги: #Київ#Динамо#метро