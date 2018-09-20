На Одещині активісти розблокували трасу після 9 днів протесту (відео)
11:41, 20 вересня 2018Транспорт/Зв'язок
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Люди вимагають капітального ремонту дороги.
Протестувальники розблокували трасу державного значення на Одещині / фото ТСН.uа
На Одещині активісти зняли блокаду з траси державного значення після 9 днів протесту.
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Про це повідомляє ТСН.uа.
"Люди вимагають капітального ремонту дороги. До радикальних дій їх спонукала смерть підлітка в кареті швидкої допомоги. Медики не встигли довезти його до лікарні по розбитому покриттю", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що голова області пообіцяв навесні розпочати капітальний ремонт, хоча коштів на це немає. Зараз до зими грейдерами мають вирівняти ями і залатати діри.
На Одещині селяни зняли блокаду з траси державного значення після 9 днів протесту
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