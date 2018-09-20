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На Одещині активісти розблокували трасу після 9 днів протесту (відео)

11:41, 20 вересня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Протестувальники розблокували трасу державного значення на Одещині / фото ТСН.uа

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Про це повідомляє ТСН.uа.

"Люди вимагають капітального ремонту дороги. До радикальних дій їх спонукала смерть підлітка в кареті швидкої допомоги. Медики не встигли довезти його до лікарні по розбитому покриттю", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що голова області пообіцяв навесні розпочати капітальний ремонт, хоча коштів на це немає. Зараз до зими грейдерами мають вирівняти ями і залатати діри.

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Теги: #Одесса#перекрили трасу