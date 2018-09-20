На Одещині активісти розблокували трасу після 9 днів протесту (відео)

Люди вимагають капітального ремонту дороги.

На Одещині активісти зняли блокаду з траси державного значення після 9 днів протесту.

Читайте такожНа Рівненщині заблокували дві траси - вимагають ремонту доріг (відео)

Про це повідомляє ТСН.uа.

"Люди вимагають капітального ремонту дороги. До радикальних дій їх спонукала смерть підлітка в кареті швидкої допомоги. Медики не встигли довезти його до лікарні по розбитому покриттю", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що голова області пообіцяв навесні розпочати капітальний ремонт, хоча коштів на це немає. Зараз до зими грейдерами мають вирівняти ями і залатати діри.