Bloomberg: Порти України намагаються дотягнутися до світової економіки

Київ чекає інвесторів, однак їхньому приходу заважають вже добре знайомі ризики.

Блискучі вежі, контейнерні крани і гігантські вантажні кораблі, пришвартовані до причалів найбільшого виробника зерна у Європі повинні були б стати символом аграрної експортної потужності.

Натомість вони розповідають обережну історію про те, як Україна може втратити ще одну можливість приєднатися до глобальної економіки і стати безпечною гаванню для найбільших у світі інвесторів, пише Bloomberg.

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Проблема не лише у війні, яка триває вже п’ятий рік і про яку почали забувати. Вона також у бажанні місцевої влади модернізувати країну, затиснену між Євросоюзом і Росією. Ризик в тому, що Україна скочується назад до кумівства і корупції, яка стала причиною для двох революцій за роки незалежності.

Уряд просувається вперед у планах з проведення приватизації припортових систем, через які зараз проходить 66% всього українського експорту. Хоче земля, на якій стоять 13 окремих портів, лишиться в державній власності, уряд хоче продати в приватні руки 25% інфраструктури для обслуговування вантажів. Місцеві підприємці бояться, однак, що все скуплять найвпливовіші в країні бізнесмени.

«Управління портами гірше, ніж в радянських колгоспах», - сказав виданню власник аграрної корпорації «Нібулон» Олексій Вадатурський.

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Ніхто не сумнівається, що нинішня система, яка тримається на лабіринтах туманного лізингу і інших угодах, потрібно оптимізувати. Мета – залучити інвестиції в порти впродовж наступних 20 років. Новий законопроект про концесію портів пройшов перше читання у парламенті, а міністр інфраструктури України сказав, що сподівається на ухвалення документу в другому читанні в жовтні. Президент Петро Порошенко закликав депутатів завершити процес до виборів 2019 року. Але попри те, що уряд заявляє про бажання привабити міжнародних інвесторів, перепон не бракує.

Україна займає 130-ту сходинку в рейтингу сприйняття корупції Transparency International. І це найгірший показник у Європі, якщо не враховувати Росію. Також російська агресія вносить певні географічні перешкоди. Окупувавши Крим, російські війська стримують потік суден в порт Маріуполя.

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«Якщо хтось захоче інвестувати в ці порти, йому доведеться добре подумати, тому що ризик чималий», - сказала головний політичний аналітик Центру європейської політики Аманда Пол.

Через 13 портів України у минулому році пройшло 133 мільйони тон вантажів. Це менш ніж третина від об’ємів, які проходять через найбільший порт Європи в Роттердамі. Адміністрація морських портів України інвестує 528 мільйонів доларів у портову інфраструктуру до 2023 року, щоб зміцнити причали і транспорті зв’язки. Про це виданню сказав виконавчий директор відомства Раівіс Вецкаганс. Перші на продаж будуть виставлені порти «Ольвія» і «Херсон». Наступні в черзі – «Южне» і «Чорноморськ».