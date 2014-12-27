Транспортне сполучення з Кримом припинено тимчасово – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

"Всі рухи, які пов’язані з пересуванням з території України на територію, яка контролюється терористами і у зворотному напрямку, - це робиться через те, що дуже висока імовірність потрапляння під виглядом мирних мешканців диверсійних груп... Зараз дуже висока небезпека - зараз практично кожен день десь диверсії відбуваються.

Читайте такожЗ Криму та зони АТО до інших регіонів переселено вже більше 614 тисяч осіб Тому було прийнято рішення для посилення контролю й убезпечення громадян від диверсійних груп. Адже питання безпеки наших громадян - це питання №1. Цей захід є тимчасовим. Тому просимо з розумінням до цього поставитися", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» у зв'язку із заходами безпеки з 27 грудня обмежує маршрут курсування потягів, які прямують до Криму, до станцій Новоолексіївка і Херсон.

Крім того, за рішенням Міністерства інфраструктури, з міркувань безпеки з 26 грудня тимчасово припинено автомобільні перевезення до Криму.