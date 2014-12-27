Білорусь припиняє рух потягів до Криму

Про це білоруському інформаційному агентству БЕЛТА повідомили представники Білоруської залізниці за підсумками проведених білоруської та української сторонами консультацій.

"У результаті переговорів керівників залізничних адміністрацій Білорусі та України досягнуто домовленості про пропуск раніше скасованого поїзда №100/99 сполученням Мінськ-Сімферополь до станції Запоріжжя", - зазначили у Білоруській залізниці.

Фахівці пояснили, що з 29 грудня поїзд слідуватиме за маршрутом Мінськ-Запоріжжя, відправляючись з білоруської столиці по непарних числах о 7.45, прибуваючи на кінцеву станцію о 4.28 наступної доби. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься також по непарних днях о 00.52 і прибуватиме до Мінська о 23.56.

"Пасажири, які раніше купили квитки на поїзд №100/99, можуть слідувати за цими квитками до станцій, розташованих між Мінськом і Запоріжжям", - повідомили представники Білоруської залізниці.

Читайте такожТранспортне сполучення з Кримом припинено тимчасово – ЛисенкоФахівці звернули увагу пасажирів на необхідність уточнювати інформацію через довідкові служби, квиткові каси вокзалів і на офіційному сайті Білоруської залізниці.

Білоруська залізниця 26 грудня отримала телеграму від залізничної адміністрації "Укрзалiзниця", відповідно до якої сьогодні було скасовано поїзд №100/99 Мінськ-Сімферополь. Цей потяг слідував тільки до Гомеля з передбаченими зупинками по Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» у зв'язку із заходами безпеки з 27 грудня обмежила маршрут слідування поїздів, що прямують до Криму, до станцій Новоолексіївка і Херсон.

Крім того, за рішенням Міністерства інфраструктури, з міркувань безпеки з 26 грудня тимчасово припинено автомобільні перевезення до Криму.

Сьогодні, 27 грудня, прес-секретар антитерористичної операції Андрій Лисенко повідомив, що транспортне сполучення з Кримом призупинено тимчасово, щоб запобігти проникненню на материкову Україну диверсантів.