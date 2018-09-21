На адмінкордоні з окупованим Кримом відкриють два нових пропускних пункти

Також у планах міністерства - відкриття офіційної автостанції з кінцевою станцією в пункті пропуску та Центру надання адмінпослуг для українських громадян у Криму.

Міністерство інфраструктури спільно з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та Херсонською обласною державною адміністрацією до кінця 2018 року побудують два контрольно-пропускних пункти "Каланчак" і "Чонгар" на тимчасовій адміністративній межі з анексованим Кримом.

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Про це під час Херсонського міжнародного економічного форуму повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

"Міністерство інфраструктури спільно з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій Херсонської обласної держадміністрації рік домагалися рішення... Нарешті, було прийнято рішення про виділення з резервного фонду держбюджету коштів. Зокрема, 105 млн грн дав бюджету з резервного фонду на будівництво двох пунктів в'їзду-виїзду, 2 млн грн дало Міністерство інфраструктури на проектну документацію. Мінінфраструктури вже оплатило послуги Інституту служби безпеки України, який розробив проекти контрольних пунктів в'їзду-виїзду, вони вже готові", - сказав Лавренюк.

За його словами, мова йде про КПВВ "Чонгар" і "Каланчак".

"Будувати українське державне підприємство, в цей понеділок вони вже отримають гроші з казначейства. Обладміністрація виділяє землю, і я планую, що їх побудують десь до кінця листопада - початку грудня 2018 року", - сказав Лавренюк.

"Ми будуємо з нуля. Ті контрольні пункти в'їзду-виїзду, які зараз є, не відповідають умовам і реаліям, які потрібні сьогодні під час перетину людьми тимчасового адміністративного кордону, під час несення служби правоохоронцями і спецслужбами там. Немає елементарних людських умов, санітарних зон і т. п. У нас в планах - зробити тимчасові споруди, якісні зони та сервіси для людей", - розповів у коментарі УНІАН заступник міністра.

За його словами, також планується відкриття офіційної автостанції з кінцевою точкою в одному з нових пропускних пунктів.

"Зараз туди провозять лише нелегальні перевізники, тому що немає кінцевої станції маршруту, - зазначив Лавренюк. - Після відкриття автостанції, будуть відкриті нові маршрути, паспорти маршрутів з кінцевою станцією "Чонгар" або "Каланчак".

"Зараз там працюють нелегальні перевізники, а Укртрансбезпека не робить нічого, щоб не допустити порушень", - додав заступник міністра.

Лавренюк також анонсував ще окремий спільний проект - Центр надання адміністративних послуг, де кожен український громадянин з АР Крим, який з тих чи інших причин не має закордонного біометричного паспорта, "зможе законним способом перетнути тимчасовий адміністративний кордон і отримати цей паспорт там же на місці, а далі сісти до офіційного транспортного засобу, доїхати до Херсонського аеропорту і полетіти до будь-якої країни Європи", оскільки зараз у них немає такої можливості.