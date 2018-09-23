Відтепер Porsche зосередиться на випуску автомобілів на бензинових двигунах, а також на гібридах.

Німецький автовиробник Porsche остаточно відмовляється від дизельних двигунів.

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Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву голови правління компанії Олівера Блуме.

"У майбутньому Porsche зосередиться на випуску автомобілів на бензинових двигунах і на гібридах. У планах компанії також почати з 2019 року випуск електромобілів, пообіцяв керівник Porsche", - йдеться в повідомленні.

Також Блуме нагадав, що досі Porsche ніколи не займався випуском дизельних двигунів, а використав для деяких своїх моделей дизелі інших виробників. Проте репутація компанії теж значно "постраждала" в результаті "дизельного скандалу". Тому автовиробник вже після закінчення певного часу не пропонує на продаж авто на дизельних двигунах. А тепер відмова від двигунів такого типу стала остаточною.

Незважаючи на зміну стратегії компанії, Блуме пообіцяв, що Porsche і в майбутньому буде обслуговувати своїх нинішніх клієнтів, які мають автомобілі на дизельних двигунах.