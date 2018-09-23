Білоруси виграли рекордний тендер на ремонт траси Київ - Одеса

Також білоруси неодноразово жалілися на умови дорожніх тендерів різних замовників, які унеможливлюють їхню участь у торгах.

Служба автомобільних доріг у Київській області 19 вересня за результатами тендеру замовила ВАТ "Будівельно-монтажний трест №8" (Білорусь) поточний середній ремонт автодороги М-05 Київ – Одеса за 695 мільйонів гривень.

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Про це передають "Наші гроші" з посиланням на систему "Prozorro".

До кінця 2020 року трасу відремонтують на ділянці км 128+028 – км 143+028 довжиною 15 км. Гарантійний строк на дорожній одяг становить десять років.

ВАТ "БМТ № 8" входить у білоруський державний холдинг "Белавтодор". Із липня 2017 року разом з облавтодорами з Бреста, Гомеля і Гродно воно виграло тендерів в Україні на 1,33 мільярда гривень, з яких цей – найбільший.

Також білоруси неодноразово жалілися на умови дорожніх тендерів різних замовників, які унеможливлюють їхню участь у торгах.

Допущеними конкурентами були ТОВ "Автомагістраль-Південь", ТОВ "Техно-Буд-Центр" і ТОВ "ПБС".

На активних торгах очікувана вартість закупівлі впала на 17%.