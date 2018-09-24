Стало відомо, які поїзди запустять з вокзалу Києва до «Борисполя»

C Центрального залізничного вокзалу Києва в аеропорт "Бориспіль" курсуватимуть 5 рейкових автобусів виробництва Pesa.

C Центрального залізничного вокзалу Києва до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" курсуватимуть 5 рейкових автобусів виробництва фірми Pesa Bydgoszcz SA.

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Про це повідомив в. о. голови «Укрзалізниці» Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

«Важливе питання - що за рухомий склад курсуватиме з Центрального залізничного вокзалу до Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Днями привели в порядок 5 автобусів виробництва фірми Pesa Bydgoszcz SA. Їх залишилося тільки пофарбувати і облаштувати інтер'єр салону. Ремонт робили, як і водиться, своїми силами, в локомотивному депо «Гречани». У кожному рейковому автобусі планується розмістити до 90 сидінь», - написав він.

Також Кравцов повідомив, що на вокзалі почалася реконструкція платформи 14-го шляху, з якої відправлятимуться експреси в аеропорт. "Перший поїзд, як і обіцяли, вийде на маршрут цього року», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2018 року Кабінет міністрів підтримав розроблений «Укрзалізницею» проект будівництва швидкісної лінії залізничного сполучення «Бориспіль».

Згідно з проектом будівництва, лінія буде прокладена від вокзалу «Київ-Пасажирський» через станцію «Видубичі» до терміналу D аеропорту «Бориспіль». Розрахунковий час в дорозі - 35 хвилин.

Як очікується, запуск швидкісного сполучення не тільки істотно спростить дорогу в аеропорт міста і до міста з аеропорту, а також розвантажить ключові міські магістралі.