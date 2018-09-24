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У Кабміні назвали вартість об'їзної дороги навколо Борисполя

13:41, 24 вересня 2018
Транспорт/Зв'язок
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У 2019 році на об'їзну дорогу навколо Борисполя витратять 4 мільярди гривень / фото УНІАН

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Про це повідомив журналістам заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань.

"Для Києва є два пріоритетних проекту. Це Велика кільцева. У першу чергу потрібно з'єднати Житомирську та Одеську траси, щоб забрати транзит з Малої кільцевої. Також, необхідно зробити кільцеву дорогу навколо Борисполя, щоб транзитний трафік не йшов через Бориспіль", - сказав він.

Довгань зазначив, що за цими проектами готується ТЕО.

"По першому проекту "Укравтодор" вирішив, що це буде концесійний проект, платна дорога. А траса навколо Борисполя буде безкоштовною. Наступного року з державного бюджету передбачено кошти в розмірі 4 мільйонів євро, і ми почнемо будівництво",- сказав він.

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Теги: #Бориспіль#платна дорога