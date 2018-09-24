У Кабміні назвали вартість об'їзної дороги навколо Борисполя

Довгань повідомив, що Велика кільцева навколо Києва буде концесійною.

На будівництво об'їзної дороги навколо міста Бориспіль наступного року з державного бюджету планується виділити 4 мільйони євро.

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Про це повідомив журналістам заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань.

"Для Києва є два пріоритетних проекту. Це Велика кільцева. У першу чергу потрібно з'єднати Житомирську та Одеську траси, щоб забрати транзит з Малої кільцевої. Також, необхідно зробити кільцеву дорогу навколо Борисполя, щоб транзитний трафік не йшов через Бориспіль", - сказав він.

Довгань зазначив, що за цими проектами готується ТЕО.

"По першому проекту "Укравтодор" вирішив, що це буде концесійний проект, платна дорога. А траса навколо Борисполя буде безкоштовною. Наступного року з державного бюджету передбачено кошти в розмірі 4 мільйонів євро, і ми почнемо будівництво",- сказав він.