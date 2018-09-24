Омелян: Німеччина може профінансувати будівництво автобану Маріуполь-Запоріжжя

За словами міністра інфраструктури, він стане першим справжнім автобаном в Україні, побудованим за всіма вимогами ЄС.

Уряд Німеччини розглядає можливість виділення фінансування на будівництво автодороги в Східній Україні, а саме дороги Маріуполь-Запоріжжя.

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Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.

«Через насичений минулий тиждень не встиг навіть написати про підсумки поїздки до Німеччини. А вони - добрі. Зустрівся з Федеральним міністром економіки і енергетики Пітером Альтмаєром, обговорили багато важливих аспектів подальшої двосторонньої співпраці. Відбулися розширені переговори з міністерствами економіки і транспорту.

Німецька сторона розглядає можливість виділення фінансування на автодорогу в Східній Україні, ймовірно, це буде шлях Маріуполь-Запоріжжя. І він стане першим справжнім автобаном в Україні, побудованим за всіма вимогами ЄС», - написав він.

Також, за словами міністра, він звернувся до німецьких друзів із проханням розглянути можливість адресної допомоги Краматорську щодо відновлення і розвитку інфраструктури та потужностей цього міста.

Омелян зазначив, що в рамках міжнародної транспортної виставки ІнноТранс він провів переговори з колегами з ЄС і представниками ряду іноземних компаній.

Крім цього, Омелян повідомив, що сьогодні почався його візит до США.

«Два дні переговорів у Вашингтоні з друзями з Держдепу, міністерств транспорту, торгівлі, USAID та інших відомств, і починаю «поїздку багатоповерхової Америкою»: Лос-Анджелес, Чикаго, Нью-Йорк. Заплановані зустрічі з керівництвом портів і аеропортів, виступи на двох конференціях, переговори з бізнесом, щоб переконати, що Україна - найкраще місце для інвестицій. Про це вже знають big boys, такі як Cargill, Bunge, GE - час дізнатися іншим», - написав міністр.