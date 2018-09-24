Автогаз в Україні подорожчав майже до 15 гривень

Ряд мереж АЗС в Україні 21-24 вересня збільшили ціну на автогаз на 10-20 коп. за літр.

Ряд мереж АЗС в Україні в період 21-24 вересня збільшили ціни на скраплений газ, який використовується як автомобільне пальне, на 10-20 коп. за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку моторного пального.

Згідно з повідомленням, на станціях оператора Avantage 7 в Києві вартість газу зросла на 10 коп. за літр - до 14,25 грн. Також на столичних АЗС «БРСМ-Нафта» автогаз подорожчав до 14,89 грн за літр, на Glusco - до 14,99 грн за літр, на KLO - до 15,49 грн за літр.

Крім того, зростання цін було зафіксовано в регіонах на станціях операторів Neftek, Parallel, «Катрал», «Род-Нік», Sun Oil, «Народна» і BVS.

Таким чином, станом на 24 вересня середня вартість скрапленого газу на заправках в Україні становить 14,84 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, у другій половині серпня 2017 року в Україні спостерігалося різке зростання цін на автогаз у багатьох мережах АЗС. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав зростання цін на скраплений газ диверсією і доручив ряду міністерств і Антимонопольному комітету розробити можливе вирішення цієї проблеми. Станом на 28 серпня 2017 року, ціни досягли значень 16,49-16,99 грн за літр.

Після цього цінова ситуація стабілізувалася і вартість автогазу почала знижуватися. За даними UPECO, з початку березня цього року середня ціна впала з 12,86 до 12,47 грн за літр. У 20-х числах квітня відбулося зростання оптових цін на скраплений газ, що спричинило збільшення цін у роздрібному сегменті ринку.