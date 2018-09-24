Імпорт легкових авто в Україну з початку року зріс на 31%

При цьому більше половини легкових автомобілів, що ввозяться до України, було імпортовано з країн Євросоюзу.

Імпорт легкових автомобілів в Україні в січні-липні 2018 року зріс на 31% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 107,94 тисячі штук, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

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Згідно з повідомленням, загальна вартість імпортованих за 7 місяців легкових автомобілів становить 1,15 мільярда доларів.

При цьому більше половини ввозяться в Україну легкових автомобілів було імпортовано з країн Євросоюзу.

Загальна вартість імпортованих з ЄС автомобілів склала 617 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укравтопрому", імпорт легкових автомобілів в Україну в I півріччі 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс майже в 2 рази - до 67,9 тисячі одиниць.