Управління Донецької залізниці пропонують перевести до Красного Лиману

Донецька обласна державна адміністрація з метою забезпечення стабільного перевізного процесу пропонує перевести управління Донецької залізниці з Донецька, що тимчасово знаходиться під контролем самопроголошеної "ДНР", до міста Красний Лиман.

У прес-службі облдержадміністрації повідомили, що з такою ініціативою в ході виїзного засідання парламентського комітету з питань транспорту в Краматорську 27 грудня виступив заступник голови ОДА Олександр Клименко.

"Переведення управління Донецької залізниці до Красного Лиману дозволить упорядкувати роботу підприємства і забезпечити стабільне перевезення вантажів", - підкреслили у прес-службі.

У прес-службі з посиланням на Клименка зазначили, що через розміщення управління Донецької магістралі в Донецьку на сьогодні фактично блокується робота залізничного транспорту в усьому регіоні, зокрема вантажних перевезень, і, як наслідок, споживачі вугілля не можуть своєчасно одержувати з шахт паливо для свого виробництва.

"Наші теплові електростанції, що розташовані у Донецькій області, можуть виробляти на 3% більше електроенергії, при цьому регіон страждає від віялових відключень. Зокрема страждають і підприємства", - цитує прес-служба Клименка.

На думку заступника керівника ОДА, це пов'язано також з тим, що на ТЕС не вистачає вугілля для роботи на повну потужність.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» не раз наголошувала, що, незважаючи на загострення військового протистояння на сході України, Донецька залізниця продовжує виконувати зобов'язання за фінансовими договорами і перераховувати податки до державного бюджету України.

Починаючи з другої половини травня, бойовики неодноразово висаджували мости і ділянки Донецької залізниці, унаслідок чого магістраль скасовувала низку поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Крім того, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки колії.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

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Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км. (близько 13% від загальної довжини залізниць України).