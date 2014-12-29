Депутати ввели річний податок на розкішні авто в розмірі 25 тис. гривень

Верховна Рада України ухвалила закон про запровадження річного транспортного податку в розмірі 25 тис. грн на автомобілі з об'ємом бензинового двигуна понад 3 тис. куб. см і дизельного - понад 2,5 тис. куб. см, віком не більше 5 років.

Це рішення було прийнято в рамках закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи), прийнятого ВР 28 грудня.

Разом з тим, згідно з прийнятими поправками до Податкового кодексу, скасовано податок за першу реєстрацію транспортного засобу, а також запроваджено нові ставки акцизного збору на автомобілі.

Зокрема, знову запроваджується акциз на переобладнані легкові автомобілі, які були ввезені як комерційні без сплати акцизу.

Крім того, запроваджується новий акциз на автобуси і вантажні автомобілі. На нові автобуси акциз встановлено у розмірі 0,003 євро за 1 куб. см двигуна, на старі - у розмірі 0,007 євро за 1 куб. см. Причому на автобуси, які експлуатувалися понад 8 років, ставка податку збільшується у 20 разів.

На нові вантажні автомобілі, залежно від тоннажу, ставка акцизу встановлюється на рівні від 0,01 євро за 1 куб. см до 0,016 євро за 1 куб. см. На авто, використовувані не більше 5 років, ставка акцизу збільшується удвічі, а на використовувані понад 8 років - ставка збільшується у 20 разів.

Також Верховна Рада проголосувала за закон про запровадження тимчасових спецмит на імпорт автомобілів. Згідно з документом, додатковий імпортний збір на транспортні засоби запроваджено в розмірі 5% строком на 1 рік.

Як повідомляв УНІАН, експерти та учасники авторинку вкрай негативно відреагували на запропоновані зміни до Податкового кодексу.

Так, на думку голови Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко, уряд допустив помилку у виборі критерію для оподаткування розкішних авто. На його думку, для критерію «розкішності» авто необхідно було вибрати ціну або потужність автомобіля.

Також, на думку експертів, рішення про запровадження додаткового імпортного мита в розмірі 5% призведе до повного краху авторинку, а також стимулює розвиток тіньових схем імпорту автомобілів у країну.

Довідка УНІАН. У квітні 2014 року уряд ухвалив закон про скасування екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та оподаткування акцизним податком операцій з переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу на підакцизний легковий автомобіль.

З 14 квітня було встановлено ставку спецмита на імпортні автомобілі з об'ємом двигуна від 1000 куб. см до 1500 куб. см на рівні 4,31%, з об'ємом циліндра від 1500 куб. см до 2200 куб. см - на рівні 8,63%.

На сьогодні в Україні діє ввізне мито на легкові автомобілі в розмірі 10%.