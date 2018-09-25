Керівництво «Укравтодору» викрили у привласненні понад 30 мільйонів гривень

Один із керівників держагентства сприяв приватному підприємству у перемозі на публічних закупівель.

Служба безпеки України викрила на привласненні понад 30 млн гривень державних коштів керівництвом Державного агентства автомобільних доріг. Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

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«Досудове розслідування перевіряє факт протиправного сприяння одним із керівників агентства підконтрольному приватному підприємству для забезпечення перемоги під час публічних закупівель з розробки проектної документації», - йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначили, що внаслідок «допомоги» чиновника комерсанти протягом 2017-2018 років перемогли на відкритих торгах з публічних закупівель із розробки проектної документації на загальну суму понад 30 мільйонів гривень. «Посадовець перед призначенням на керівну посаду «Укравтодору» входив до топ-менеджменту цього приватного підприємства», - встановили у спецслужбі.

Слідчі дії у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, продовжуються.