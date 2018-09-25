Україна з початку року імпортувала легкових авто на $1,4 мільярда
14:11, 25 вересня 2018Транспорт/Зв'язок
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За цей період Україна експортувала легкових автомобілів на суму 5,25 мільйона доларів.
Ілюстрація REUTERS
Імпорт легкових автомобілів в Україну за січень-серпень 2018 року становить 1,356 мільярда доларів, повідомила Державна фіскальна служба.
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Згідно з митною статистикою, найбільшу кількість легкових автомобілів було ввезено до України з Японії - на суму 236,977 мільйона доларів.
На другому місці опинилася Німеччина - імпорт перевищив 221,09 мільйона доларів.
Замикає трійку лідерів США з результатом 193,8 мільйона доларів.
Також в ДФС повідомили, що в січні-серпні Україна експортувала легкових автомобілів на суму 5,25 мільйона доларів. Найбільше українських автомобілів продано в Канаді, США та Чехії.
Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року продажі нових легкових автомобілів в Україні зросли на 25% - до 82,3 тисячі одиниць.
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