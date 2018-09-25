В Україні польоти дронів обмежили висотою 120 метрів

Тепер можна буде літати дронам вагою до 20 кілограмів і підніматися на висоту до 120 метрів без заявок у контрольованому повітряному просторі.

Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) переглянула обмеження на польоти дистанційно пілотованих повітряних суден (дронів) без попереднього узгодження.

Як повідомив партнер юридичної фірми "Анте" Андрій Гук на своїй сторінці у Facebook, нові зміни йому офіційним листом надала Державіаслужба.

«Отримали лист з хорошими новинами від Державіаслужби України про правила використання повітряного простору дронами. Юридична фірма "Анте" готувала і направляла до Державіаслужби, Міноборони і Мін'юсту пропозиції, які враховані майже повністю», - написав він.

За словами Гука, тепер можна буде літати дронам вагою до 20 кілограмів і підніматися на висоту до 120 метрів польотів без заявок у контрольованому повітряному просторі.

При цьому дальність польотів "у зоні видимості" (VLOS) буде без обмежень.

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Також органи місцевого самоврядування не матимуть повноважень обмежувати польоти дронів.

Гук зазначив, що саме в такому вигляді Мін'юст зареєстрував правила, і скоро вони будуть опубліковані.

Водночас заборонено польоти дронів без попереднього узгодження над скупченнями людей на вільному просторі і над місцями щільної забудови.

При цьому у попередній версії правил використання повітряного простору України заборонялися польоти без узгодження дронів вагою від 2 кілограмів.

Гук також повідомив, що попереду робота над правилами експлуатації безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 червня 2018 року набрав чинності Тимчасовий порядок використання повітряного простору. Він торкнувся, зокрема, і порядку використання дронів вагою до 2 кг (часто використовуються ЗМІ для ведення зйомки).

Згідно з діючими правилами, дронам тепер не можна підніматися вище 50 м, літати над дорогами, лініями електропередач, скупченнями людей, держустановами, приватними садибами, а якщо це необхідно, заявку слід подавати не пізніше 10 днів до польоту.