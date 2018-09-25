Евакуювати авто в Києві продовжить маріупольська «прокладка» за втричі завищеними тарифами - ЗМІ

Фірма збирає за повернення одного примусово евакуйованого автомобіля по 1560 грн.

Конкурс на нового перевізника для евакуації тимчасово вилучених київською поліцією автомобілів не відбувся. На нього не прийшов жоден учасник, імовірно через те, що про його проведення важко було довідатися. Відтак гроші з власників столичних авто і далі збиратиме фірма-прокладка «Вейп Естейр» з Маріуполя, з якою укладений тимчасовий договір і яка працює за завищеними в кілька разів тарифами.

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Про це йдеться у сюжеті Олександра Курбатова для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

22 серпня мав відбутися конкурс на обрання компаній, які співпрацюватимуть з МВС у питаннях примусової евакуації столичних автівок. Як правило, машини евакуюють через порушення правил дорожнього руху, зокрема, паркування, або через потрапляння у ДТП.

За організацію примусової евакуації відповідає держпідприємство МВС «Інформ-Ресурси». Столичного перевізника на конкурсі мала обрати київська філія ДП. Однак це вже четвертий у 2018 році конкурс, який там не відбувся.

Під час підготовки до конкурсів ДП МВС «Інформ-Ресурси» ігнорує електронні системи публічних закупівель. Оголошення розмістили у газеті «Голос України». Щоб знайти його, мало знати потрібний номер видання, потрібно ще й відшукати дрібне повідомлення серед інших на одній зі шпальт. Так, інформація про останній конкурс на послуги евакуаторів розташована між оголошеннями про втрату паспорта і повідомленням сільськогосподарського підприємства із Чернігівської області.

Якби конкурс таки відбувся, перемогти за його умовами могла б лише компанія, що може підтвердити наявність кваліфікованих працівників та евакуаторів.

Наразі партнером ДП «Інформ-Ресурси» в столиці є ТОВ «Вейп Естейр», обране у лютому 2018 р. без конкурсу, за тимчасовим договором. Відтак компанія зберегла монополію у Києві. Ця фірма збирає за повернення одного примусово евакуйованого автомобіля по 1560 грн.

Нагадаємо, тариф «Вейп Естейру» на примусову евакуацію втричі вищий за ринкові розцінки. Це може бути наслідком того, що компанія обрана партнером ДП МВС без конкуренції і не має власних евакуаторів, а наймає для цього інші компанії-перевізники. Як з’ясувалося, перевізники отримують менше половини грошей з кожного рахунку. Решта лишається посереднику «Вейп Естейр» і перераховується далі на низку маріупольських фірм, частина з яких мають з нею прямий зв’язок.

Керівником держпідприємства «Інформ-ресурси» з 2016 року є виходець з Донецька Юхнаннан Бабаєв. Він з 2015 року очолював Київську філію ДП МВС. В 2015 році він отримав дев’ять соток землі в приміському селі Чабани під житловий будинок. За даними місцевих активістів з групи «Чабани SOS», Бабаєв безкоштовно отримав землю завдяки дружбі керівника «Інформ-ресурсів» з головою сільради Чабанів Олександром Киризлієвим, який раніше очолював Державне підприємство МВС «Розвиток».