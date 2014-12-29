В окупованому Криму призначили потяги до "кордону" з материковою Україною

"В цілях забезпечення транспортних потреб мешканців та гостей Криму , в умовах припинення Укрзалізницею залізничного сполучення з півостровом, Кримською залізницею призначені пасажирські поїзди у прямому та зворотному напрямку: Сімферополь-Джанкой, Джанкой - Армянськ" - написав керівник так званої "Кримської залізниці" на своїй сторінці у Facebook, передає Крим.Реалії.

За більш детальною інформацією він радить звертатися до довідкової залізничного вокзалу або дивитися на сайті «Кримської залізниці».

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Раніше УНІАН повідомляв, що з метою забезпечення безпеки руху «Укрзалізниця» обмежує маршрут курсування поїздів кримського напрямку до станцій Новоолексіївка і Херсон. Також повідомлялося, що для безпеки пасажирів припиняються пасажирські автомобільні перевезення з материкової частини України в Автономну Республіку Крим.