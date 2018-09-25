Чотири французьких вертольоти Airbus Helicopters надійдуть в Україну наприкінці року

ДСНС отримає три вертольоти для аеромедичної евакуації та санітарно-рятувальних операцій, ще один гелікоптер надійде до Нацгвардії.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що чотири вертольоти французької фірми Airbus Helicopters надійдуть в Україну наприкінці 2018 року.

Про це він заявив під час робочої поїздки на Чернігівщину, повідомляється на сторінці МВС України у соціальній мережі Facebook.

«Тут, у Ніжині, буде розташований сервісний центр системи авіаційної безпеки МВС. Це будуть вертольоти для служби із надзвичайних ситуацій, прикордонників, Нацгвардії та поліції. Вони оснащені усіма видами спецтехніки, системами відеонагляду, можливостями для десантування та інше. Це новий рівень професійної якості нашої роботи, коли щось трапляється, що потребує концентрації, усі вертолітні сили МВС будуть направлені в одне місце… Тут змінюється і специфіка нашої роботи. Ми переходимо у світ нових технологій», - зазначив Аваков.

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Глава МВС ознайомився з роботою Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Міністр повідомив, що в цьому році на потреби підрозділів МВС надійде перші чотири вертольоти від французької компанії Airbus Helicopters. Зокрема, три машини працюватимуть у підрозділах Державної служби з надзвичайних ситуацій. Йдеться про гвинтокрили, які обладнані необхідним устаткуванням для аеромедичної евакуації, аварійно-рятувальних і протипожежних цілей. Ще один гелікоптер Н-225 надійде у авіапідрозділ Національної гвардії України.

У МВС зазначили, що у ніжинському Спеціальному авіаційному загоні Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту очікують на французькі гелікоптери H-225 та спеціальні вертольоти, які обладнані медичним устаткуванням, щоб забезпечити не лише авіаційне покриття по всій Україні, але і вчасно надавати медичну допомогу. Для сервісного обслуговування вертольотів Airbus Helicopters збудують оснащені чотири ангари.

Крім того, в авіаційному загоні ДСНС планують розширити можливості - прискорити реагування на всі види пригод, а також посилити патрулювання вертольотами на базі аеродрому «Ніжин». Також, за необхідності, вертольоти можуть базуватися і нести чергування на авіаційній точці в «Жулянах».

У ДСНС сподіваються, що після розширення вертольотного парку рятувальники зможуть нести посилену службу і в Південному регіоні країни та виконувати пошукові операції на морі. Для нових гелікоптерів вже почали готувати льотний склад, який проходитиме навчання у Франції.