В Україні вдосконалять маршрутну мережу міжнародних та міжрегіональних поїздів

У прес-службі Міністерства інфраструктури УНІАН повідомили, що відповідне завдання фахівцям пасажирського господарства "Укрзалізниці" та Української залізничної швидкісної компанії (УЗШК) поставив заступник міністра інфраструктури Олександр Кава.

"Кожен українець у середньому 10 разів на рік користується послугами залізниці. Тому є доручення міністра інфраструктури, щоб новий графік став більш зручним і сучасним для пасажира. Незважаючи на складну фінансову ситуацію в країні, люди повинні відчути і побачити якісні зміни. Ми повинні знайти резерви і можливості для цього", - цитує Каву прес-служба.

Згідно з повідомленням, до початку роботи над новим графіком руху поїздів перед «Укрзалізницею» поставлено завдання проаналізувати курсування міжнародного поїзда Київ - Варшава. За словами заступника міністра, оптимізувавши роботу з рухомим складом поїзда в пунктах пропуску, можна значно скоротити загальний час на шляху прямування. Також, для прискорення подолання відстані поїздом між столицями України та Польщі, "Укрзалізниця" ініціюватиме спрощення прикордонно-митного контролю.

У свою чергу, у внутрішньому сполученні Кава доручив залізничникам переглянути графік і маршрут поїздів категорій "Інтерсіті" та "Інтерсіті +", зокрема, змінити час відправлення-прибуття і періодичність (за днями тижня) курсування електропоїздів зі столиці до Кривого Рогу і назад, відкрити маршрут Київ - Вінниця - Київ, запровадити зупинки у львівському напрямку на станціях Кривин і Радивилів та інших.

Крім того, для розширення мережі курсування швидкісних електропоїздів заступник міністра доручив "Укрзалізниці" розглянути варіант формування составів з електропоїздів "Тарпан" і City Elefant 685 Skoda європейського зразка місткістю 300-400 осіб. У повідомленні наголошується, що такі ініціативи сприятимуть наданню пасажирам альтернативи для поїздок на короткі відстані, що, відповідно, збільшить пропозицію місць у потягах далекого прямування для осіб, які курсують у поїздах на великі відстані.

За даними прес-служби, новий графік руху поїздів з 2015 року запроваджуватиметься в грудні, тобто щодругої неділі останнього місяця року.

«У залізничного транспорту на деяких напрямках є вагома конкурентна перевага не тільки перед автобусами, а й перед приватними автомобілями. Щоб ефективно ним скористатися, необхідно запропонувати зручні послуги пасажирам. Міністр інфраструктури і я налаштовані на те, що б залізниця була гнучкою і максимально конкурентоспроможною в тій сфері, де у неї є для цього всі фактори», - підсумував Кава.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Андрій Пивоварський наголошував на необхідності оптимізації витрат "Укрзалізниці" шляхом економії на держзакупівлі та інших витратах, підвищення ефективності роботи залізничного транспорту, удосконалення тендерних процедур, залучення в галузь капітальних інвестицій, а також удосконалення структури формування залізничного тарифу, зокрема його поділу на соціальний і ринковий компоненти.