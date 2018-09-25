Компанія Бахматюка ремонтує дорогу у Львівській області

В селі Салашка Бродівського району Львівської області проходить ремонт дороги, яка з'єднує село з сусідніми Гаями.

ТОВ «Західна Агровиробнича компанія», що входить до структури найбільшого агрохолдингу України Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка, допомагає жителям села на Львівщині у відновленні зруйнованої транспортної інфраструктури.

В селі Салашка Бродівського району Львівської області проходить ремонт дороги, яка з'єднує село з сусідніми Гаями. Дорогу було практично зруйновано,через що був скасований рейсовий автобус, що курсував між селами. Жителі Салашки, які були позбавлені можливості дістатися громадським транспортом до сусіднього села, де знаходиться сільрада, звернулися до соціально-відповідального підприємства свого регіону. Завдяки спонсорській допомозі ТОВ «Західна Агровиробнича компанія», дорогу до сільради буде відновлено вже до кінця жовтня.

"Укрлендфармінг" орендує землі по всій Україні, і велика їх частина - в західній частині. Звичайно, ми експлуатуємо дороги для пересування нашого транспорту. Нарівні з транспортом місцевих жителів, ми також відчуваємо відповідальність за стан доріг, - коментує представник групи компаній, спеціаліст з земельних питань ТОВ «Західна Агровиробничий компанія» Людмила Клим. - Ми плануємо завершити роботу з ремонту дороги до кінця жовтня". Місцеві жителі підтверджують - звернулися до компанії, оскільки вважають її соціально-відповідальною: "Дороги - це "кровотік", який повинен бути в порядку, - ділиться Ольга Білик, представник місцевої громади - "Укрлендфармінг" взяв на себе відповідальність за відновлення дороги, і ми тепер можемо відчути на собі турботу компанії не тільки як роботодавця та платника податків, але і як активного учасника життя спільноти".

ТОВ «Західна Агровиробнича компанія» є частиною найбільшого за розміром земельного банку чорноземів, що знаходяться в управлінні, агрохолдингу Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка, лідера у сфері сільськогосподарського виробництва в Україні. Агрохолдинг Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) керує понад 300 підприємствами у 600 населених пунктах країни і є одними з найбільших платників податків в Україні.