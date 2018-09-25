До України прибули тепловози General Electric

Перші вісім тепловозів General Electric будуть у роботі в листопаді.

Перші вісім тепловозів TE33AС General Electric, які прибули в Україну з Пенсільванського заводу GE Transportation (США), приступлять до роботи в листопаді.

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Про це повідомив в.о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

«Вже у листопаді, 8 локомотивів GE Evolution будуть в роботі на залізниці. Плануємо задіяти їх для перевезень у південному напрямку. Маю надію, що зможемо перші 30 тепловозів отримати до кінця року», - написав він.

Кравцов також повідомив, що сьогодні вночі 7 нових тепловозів GE прибули до порту Чорноморськ.

«З США вони виїхали приблизно місяць тому. За кілька днів - відправляться на доукомплектування в Україні», - написав він.

Як повідомляв УНІАН 11 вересня Кравцов повідомив, що перший тепловоз TE33AС General Electric для України прибув до порту "Чорноморськ".

Раніше «Укрзалізниця» підписала з американською компанією General Electric рамкову угоду про поставки "Укрзалізниці" до 225 локомотивів з локалізацією виробництва в Україні до 40% на суму 1 млрд дол.

У рамках реалізації першого етапу угоди укладено договір купівлі-продажу між General Electric і "Укрексімбанком" на поставку наприкінці 2018 року і на початку 2019 року 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC з рівнем локалізації виробництва в Україні 10%.

Ціна купівлі 30 локомотивів General Electric акціонерної держкомпанією «Укрзалізниця» становить 4,68 млн дол. за одиницю.