Валентин Резніченко: на дорогах Дніпропетровської області будуються вагові майданчики

Аналогічні вагові майданчики планують побудувати на в'їздах в Кривий Ріг, Павлоград, Кам'янське, Марганець та інші міста Дніпропетровської області.

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що на дорогах Дніпропетровщини почалося будівництво майданчиків для габаритно-вагового контролю (ГВК) вантажного автотранспорту.

Будівництво першого такого комплексу вже почалося на трасі Н-31 Дніпро-Кобеляки-Царичанка-Решетилівка, поблизу села Партизанське. Всього ОДА планує облаштувати чотири майданчики на в'їзді в місто Дніпро.

«За завданням Президента України Петра Порошенка на Дніпропетровщині ми щорічно капітально ремонтуємо і державні траси, і комунальні дороги. Але найголовніше - правильно обслуговувати і зберігати дорожнє покриття. Щоб попередити появу вибоїн і врятувати автодороги від великих фур, на під'їздах до Дніпра ми будуємо кілька габаритно-вагових комплексів», - зазначив Резніченко.

Зараз підрядники закладають основу під новий комплекс в полтавському напрямку - на трасі Дніпро-Кобеляки-Царичанка-Решетилівка.

Незабаром ще два комплекси з'являться в донецькому напрямку - на шосе національного значення М-04, а також на запорізькій трасі Н-08.

Вагу фур перевірятимуть пересувні лабораторії «Укртрансбезпеки». Після контролю водій отримає талон, в якому буде вказана вага транспортного засобу.

Як відомо, на дорогах державного значення заборонено рух автомобілів вагою понад 40 тонн. На дорогах місцевого значення маса машини не може перевищувати вагу у 24 тонни.

У разі порушення водій буде зобов'язаний сплатити штраф. На добровільну сплату відводиться один місяць. В іншому випадку буде застосовано примусове стягнення в судовому порядку.

«З появою майданчиків ми будемо контролювати вагу фур і накладати штраф на порушників. Тільки так зможемо запобігти руйнуванню відремонтованих доріг і уберегти покриття від перевантаження», - вважає Резніченко.

Аналогічні вагові майданчики планують побудувати на в'їздах до Кривого Рогу, Павлоград, Кам'янське, Марганець та інші міста Дніпропетровської області.

За минулі три роки Дніпропетровська ОДА капітально відремонтувала понад 500 доріг області, а також об'їзну дорогу навколо Дніпра.

Роботи фінансуються з бюджетів області та міста.