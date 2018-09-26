«Укрзалізниця» змінює свій логотип

Презентація оновленого логотипу відбудеться на Центральному залізничному вокзалі Києва 27 вересня.

Акціонерна державна компанія «Укрзалізниця» оновила свій логотип, який буде представлений громадськості в четвер, 27 вересня. Про це повідомила прес-служба держкомпанії.

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«Легендарний знак "Укрзалізниці" змінюється. Тепер він поєднує кращі традиції компанії та її потужний потенціал розвитку. Публічне акціонерне товариство «Укрзалізниця» оновило корпоративний логотип. Презентація оновленого логотипу для ЗМІ та громадськості відбудеться на Центральному залізничному вокзалі столиці 27 вересня», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, філія акціонерної компанії "Укрзалізниця" - "Центр сервісного забезпечення" за результатами тендеру, проведеного через систему електронних державних закупівель Prozorro, уклав договір з фізичною особою-підприємцем про надання послуг реклами в соціальній мережі Facebook на 739,8 тисячі гривень.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.