На під'їздах до Києва побудують п'ять дворівневих розв'язок

На трасі Київ-Чоп з'являться три нові розв'язки, ще дві – на трасі Київ-Одеса.

У передмісті Києва планують побудувати п'ять дворівневих транспортних розв'язок. Про це повідомляє "Укравтодор" на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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У відомстві зазначають, що у зв'язку з інтенсивною забудовою населених пунктів недалеко від столиці, кількість машин, які щодня їздять до Києва, істотно збільшилася. Зокрема, на міжнародній автомобільній дорозі М-05 (Київ-Одеса) біля населених пунктів Чабани, Гатне, Іванковичі, інтенсивність руху становить понад 40 000 автомобілів на добу.

"Розуміючи необхідність вирішення ситуації на дорогах М-05, М-06 на під'їздах до Києва, Державне агентство автомобільних доріг України спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) реалізує проект підвищення безпеки на підходах до Києва", - йдеться в повідомленні.

У рамках цього проекту планується будівництво п'яти дворівневих транспортних розв'язок в передмісті Києва: на дорозі М-06 (Київ-Чоп) на повороті до масиву Чайки (км 15+668), до с. Білогородка (км 20+029) і с. Стоянка (км 21+767), а також на дорозі М-05 (Київ-Одеса) – на повороті с. Чабани (км 15+390) і с. Боярка (км 21+847). На розв'язках біля Чабанів і Боярки планують побудувати естакади під лівоповоротні з'їзди транспортної розв'язки. Естакади для розвороту автотранспорту в бік Києва запроектовані в тілі насипу заввишки до 3-4 м з улаштуванням шляхопроводів по основному проїзду автодороги Київ - Одеса.

В "Укравтодорі" відзначили, що документація за даними проектами вже пройшла державну експертизу та затверджена наказом Державного агентства автомобільних доріг України. "Після завершення тендерних процедур вже наступного року можуть бути розпочаті роботи з реалізації цих проектів.", - зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») визначилося з переліком доріг, ремонт яких є пріоритетним в 2019 році.

На засіданні Кабміну 12 вересня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що фінансування ремонту та будівництва доріг в Україні в 2019 році буде збільшено порівняно з 2018 роком на 19% - до 57 млрд грн.