Відновлено рух по підірваному влітку залізничному мосту в Запорізькій області

Про це повідомили у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, монтаж постійної прогонової будови шляхопроводу дозволив прискорити залізничний рух по мосту до 60-80 км/год замість обмеження 15 км/год, яке діяло майже півроку.

Читайте також«Укрзалізниця» відновила майже 700 пошкоджених залізничних об'єктів на сході країни

«Заміна тимчасової прогонової будови шляхопроводу на постійну завершена майже на дві доби раніше, ніж було заплановано, тоді як за графіком комплекс ремонтно-відновлювальних робіт на шляхопроводі був розрахований на чотири доби (з 09:00 24 грудня і до 09:00 28 грудня), однак придніпровські залізничники доклали максимум зусиль, щоб завершити ці роботи достроково», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 червня на 252-му км перегону Оріхівська - Мала Токмачка сторонні особи скоїли підрив залізничного мосту через автодорогу, внаслідок чого перегін спочатку був закритий для руху поїздів.

Даний залізничний міст у Запорізькій області був збудований 1902 році і відновлений у 1949-му. Це 4-прогонна металева споруда заввишки 89 м над автодорогою Запоріжжя - Великий Токмак.