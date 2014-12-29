«Укрзалізниця» на свята готова перевезти понад 2,1 млн пасажирів

«На період новорічних і різдвяних свят «Укрзалізниця» призначила 15 додаткових поїздів, а це майже 80 тис. місць. Усього на період зимових свят від 27 грудня по 12 січня пасажирам запропоновано понад 2,1 млн місць, із яких у західному напрямку - 381,8 тис. місць», - сказано у прес-релізі відомства.

Згідно з повідомленням, у період новорічних і різдвяних свят в Україні будуть курсувати наступні додаткові поїзди: №291/292 Київ - Львів, №207/208 Київ - Ужгород, №239/240 Київ - Ужгород, №267/253 Київ - Ужгород, №219/220 Київ - Івано-Франківськ, №269/270 Київ - Івано-Франківськ, №217/218 Київ - Івано-Франківськ, №795/796 Київ - Вінниця, №210/209 Миколаїв - Київ, №242/241 Одеса - Ужгород, №272/273 Одеса - Чернівці, №501/502 Дніпропетровськ - Львів, №509/510 Київ - Львів, №542/541 Кривий Ріг - Львів, а також поїзд №564 Краматорськ - Івано-Франківськ, призначений для перевезення груп дітей.

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Крім того, «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси графікових поїздів №773/774 Київ - Кам'янець-Подільський, №225/226 Ужгород - Харків, №782/774, 773/781 Кременчук, Полтава - Київ та №798/797 Одеса - Вінниця.

У цілому, «Укрзалізниця» підготувала понад 3 тис. пасажирських вагонів до роботи в зимовий період, із яких 2583 обладнані системою електрообігріву.

Як повідомляв УНІАН, станом на початок грудня на зимові свята "Укрзалізниця" запропонувала пасажирам близько 1,4 млн квитків на поїзди далекого прямування за найпопулярнішими напрямками.

Також «Укрзалізниця» повідомила, що не планує припиняти залізничне пасажирське сполучення із Російською Федерацією, тоді як Російські залізниці (РЖД) від 14 грудня скасували 4 поїзди, що курсують через територію України.