АМКУ з'ясовує, чи не обманюють мобільні оператори українців скороченням дії тарифів до 4 тижнів

Комітет направив "великій трійці" мобільних операторів вимоги для з'ясування правомірності таких нововведень.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) почав дослідження питання підвищення плати за послуги рухомого (мобільного) зв'язку шляхом зменшення розрахункового періоду оплати з місяця до чотирьох тижнів.

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В АМКУ проаналізували тарифи мобільних операторів.

"Згідно з умовами, наприклад, тарифу "Київстар 4G Онлайн", розміщених на офіційному сайті АТ "Київстар", плата за пакет послуг 75 гривень знімається раз в чотири тижні. Згідно з умовами, наприклад, тарифу "Vodafone SuperNet Start", розміщених на офіційному сайті ЗАТ "ВФ України", базова вартість пакетів послуг на чотири тижні становить 65 гривень. Згідно з умовами, зокрема, тарифу "Хайп", розміщених на офіційному сайті ТОВ "Лайфселл", вартість тарифу - 75 гривень на чотири тижні", - йдеться в повідомленні.

За підсумками свого дослідження, Антимонопольний комітет України направив трьом операторам вимоги для з'ясування "правомірності таких нововведень та доведення їх змісту до абонентів".

Як повідомляв УНІАН, раніше оператор мобільного зв'язку lifecell звернувся до Антимонопольного комітету з проханням перевірити справедливість ціноутворення мобільних операторів "Київстар" та Vodafone в регіонах. Компанія, зокрема, вважає, що вартість дзвінків на інші мережі в деяких регіональних тарифних планах конкурентів значно завищена і створює бар'єр для вільної зміни оператора.