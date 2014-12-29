"Укрзалізниця" через підрив мосту обмежила відправку вантажів у Маріуполь

Згідно з інформацією на сайті «Укрзалізниці», конвенція була прийнята 24 грудня цього року і діє до скасування.

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Зокрема, заборонене відправлення всіх вантажів на станції Маріуполь, Маріуполь-порт і Маріуполь-порт-експорт для всіх вантажоодержувачів.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 грудня в Маріуполі терористи підірвали залізничний міст через річку Кальчик на 1260 км залізничного перегону. Рух поїздів у районі залізничного вокзалу і морського торговельного порту було тимчасово припинено, а потяги тимчасово слідували до ст. Сартана, звідки організована доставка пасажирів автобусами до Маріуполя.

Міністерство внутрішніх справ України кваліфікувало вибух залізничного мосту в Маріуполі як теракт.

У кінці липня за завдані терористами пошкоджень об'єктів залізничної інфраструктури на сході України, "Укрзалізниця" заборонила відправлення вантажів більше ніж на 50 станцій Донецької залізниці.