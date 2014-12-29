"Укрзалізниця" через підрив мосту обмежила відправку вантажів у Маріуполь

18:45, 29 грудня 2014
Транспорт/Звя'зок
0

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") ввела тимчасові обмеження на відправлення вантажів у напрямку Маріуполя, а також на адресу морського порту міста.

0629

Згідно з інформацією на сайті «Укрзалізниці», конвенція була прийнята 24 грудня цього року і діє до скасування.

Читайте такожЧерез підрив залізничного мосту в Маріуполі поїзди прямують до станції Сартана

Зокрема, заборонене відправлення всіх вантажів на станції Маріуполь, Маріуполь-порт і Маріуполь-порт-експорт для всіх вантажоодержувачів.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 грудня в Маріуполі терористи підірвали залізничний міст через річку Кальчик на 1260 км залізничного перегону. Рух поїздів у районі залізничного вокзалу і морського торговельного порту було тимчасово припинено, а потяги тимчасово слідували до ст. Сартана, звідки організована доставка пасажирів автобусами до Маріуполя.

Міністерство внутрішніх справ України кваліфікувало вибух залізничного мосту в Маріуполі як теракт.

У кінці липня за завдані терористами пошкоджень об'єктів залізничної інфраструктури на сході України, "Укрзалізниця" заборонила відправлення вантажів більше ніж на 50 станцій Донецької залізниці.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter