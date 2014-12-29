З 30 грудня водії зможуть оплачувати штрафи через мобільні термінали

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, про це йшлося сьогодні під час зустрічі начальника Департаменту Державтоінспекції України Анатолія Сіренка з керівниками регіональних підрозділів.

Як зазначили у прес-службі, в цілях експерименту така послуга була введена спочатку у Дніпропетровській області і потім була поширена на столицю.

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«Експеримент пройшов вдало, і сьогодні термінали отримали представники інших областей, крім Донецької та Луганської», - зазначив Сіренко під час зустрічі.

У Державтоінспекції також нагадали, що провести оплату штрафів таким чином можна лише за порушення правил дорожнього руху, прийняття рішень про накладення штрафних санкцій за які входить до компетенції Державтоінспекції. Вибір способу оплати штрафу залежить лише від бажання водія. Зробити це за допомогою терміналу або в касі банківської установи - кожен вибирає на свій розсуд.

Нагадаємо, від 15 грудня у 15 столичних автомобілях ДАІ були встановлені такі платіжні термінали. Порушники правил дорожнього руху можуть заплатити штрафи, не від'їжджаючи від місця дорожньої пригоди. Змушувати платити негайно недобросовісних водіїв інспектори ДАІ не мають права, лише пропонують варіанти - або платити через термінал у машині, або в касі банку. Це стосується штрафів за дрібні порушення, за які не передбачене вилучення водійських прав.