Понад 6 мільйонів українців опинилися без телебачення після вимкнення аналога

Станом на сьогодні цифровий сигнал покриває тільки близько 80-85% території України, а не 95%, як було заявлено провайдером-монополістом «Зеонбудом».

Понад 6 млн українців опинилися без телебачення внаслідок відключення аналогового сигналу в країні, повідомив УНІАН член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Олег Черниш.

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«Ще в середині літа для 2,4 млн домогосподарств єдиним типом прийому було аналогове мовлення. А це вже, мінімум, 6 млн чоловік. І щоб перейти на «цифру», їм потрібно придбати або сучасний телевізор, або сет-топ-бокси (тюнери для прийому цифрового сигналу - УНІАН). Але в такій кількості їх фізично (в країні - УНІАН) немає», - зазначив Черниш.

При цьому, за словами члена Нацради, придбання тюнера - не гарантія підключення до цифрового телебачення.

«Білих плям» в отриманні цифрового телевізійного сигналу виявилося набагато більше, ніж прогнозувалося. І це говорить про те, що цифрою покрито явно не 95% території України, як запевняє «Зеонбуд», а, як мінімум, на 10-15% менше», - сказав Черниш.

Він також зазначив, що скарги до Нацради надходять не тільки від окремих громадян України, а від обласних адміністрацій.

Так, Тернопільська ОДА заявила про відсутність на 40% території області цифрового сигналу.

За словами Черниша, ще на початку 2018 року Міжвідомча комісія вказала провайдеру-монополісту цифрового ефірного телебачення «Зеонбуду» на необхідність добудувати 47 додаткових ретрансляторів для покриття частини «білих плям» у 19 областях, проте до сьогодні жодного додаткового ретранслятора встановлено не було.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження термінів використання технологій аналогового телевізійного мовлення до 31 серпня 2018 року, крім Києва та Кіровоградської області, де аналогове мовлення відключили 31 липня 2018 року.

29 серпня на засіданні уряду було ухвалено рішення про продовження аналогового мовлення на прикордонних територіях із РФ (для НГТУ і регіональних телекомпаній без цифрових ліцензій) до 1 травня 2019 року.