"Укрзалізниця" у 2014 році продала через інтернет майже 6 млн квитків

Про це повідомили УНІАН у прес-службі державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниці").

Згідно з повідомленням, від початку впровадження послуги інтернет-продажу проїзних документів у лютому 2013 року «Укрзалізниця» реалізувала понад 13,5 млн квитків, із них 3,7 млн - електронних проїзних документів, які дають право на проїзд без звернення у залізничні каси для обміну бланка замовлення на перевізний документ встановленого зразка.

У прес-службі відзначають зростання популярності послуги інтернет-продажу квитків на поїзди категорії «Інтерсіті» та «Інтерсіті+» у цьому році. Так, від початку року на поїзди цих категорій через інтернет було реалізовано близько 60% усіх квитків.

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За даними прес-служби, у жовтні цього року інтернет-продажі залізничних квитків склали 14,6% від загальної кількості реалізованих проїзних документів, а у листопаді цей показник зріс до 17,3%.

Також повідомляється, що у грудні пасажири зарезервували і придбали через інтернет майже 688,7 тис. квитків, із них 472 тис. - електронних.

У прес-службі нагадали, що електронний квиток практично неможливо загубити, оскільки його можна роздруковувати необмежену кількість разів з листа, який приходить на електронну пошту клієнта.

Від 18 листопада студенти та учні професійно-технічних навчальних закладів, дані яких внесені у Єдину державну електронну базу Міністерства освіти і науки України, отримали право купувати пільгові залізничні квитки по інтернету через офіційний сайт "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, купівля залізничних квитків через систему бронювання та продажу квитків в інтернеті у середньому на добу становить 16 тис. проїзних документів, тоді як усього оформлюється 110 тис. квитків.

Раніше електронний квиток можна було придбати лише через онлайн-систему продажу на офіційному сайті "Укрзалізниці". Однак тепер оформити електронний квиток можна також і через українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошту» і через найбільший в Україні «ПриватБанк».

Квитки, придбані через інші системи, є бланками замовлення, що не мають статусу електронних квитків, і підлягають обміну у залізничних касах на проїзний документ, що дає право на проїзд.

Системою бронювання і продажу квитків на поїзди через інтернет у 2013 році скористалися майже 5,2 млн пасажирів, що становить близько 8,5% від їх загальної кількості.

Оформлення електронних квитків припиняється за годину до відправлення поїзда з початкової станції маршруту.

Усі електронні квитки мають статус розрахункового документа - фіскального чека, що дозволяє використовувати їх для звітності про відрядження.