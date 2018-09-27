В Україні набув чинності закон, який дозволяє поліції евакуйовувати авто (відео)

Мінімальна вартість оплати вартості послуг з евакуації становитиме 864 гривні.

Сьогодні, 27 вересня, набуває чинності Закон України "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів". Про це повідомляє ТСН.ua.

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Так, закон був прийнятий 21 грудня 2017 року і опублікований в газеті "Голос України" 31 березня 2018.

Відтепер цей закон передбачає дозвіл поліції евакуювати автомобілі, що перешкоджають руху транспорту.

Відповідно до законопроекту, евакуація може здійснюватися, якщо авто розташоване: на проїжджій частині в 2 і більше рядів, на залізничних переїздах, на трамвайних коліях, на естакаді, на мості, шляхопроводі або під ним, в тунелі, на пішохідному переході або ближче 10 м від нього з обох боків, на перехрестях та ближче 10 м від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на ній пішохідного переходу, ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, ближче 10 м від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, ближче 10 м від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду.

Крім того, обставини, що стали підставою для тимчасового затримання транспортного засобу, повинні бути обов'язково зафіксовані в режимі фотографування або відеозапису та у відповідному протоколі про адміністративне правопорушення. Інформація про евакуацію повинна одразу ж передаватися на мобільний номер і електронну пошту власника автомобіля.

Згідно з законопроектом, порушення правил паркування транспортних засобів, в тому числі несплата вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування, тягне за собою накладення штрафу в 20-кратному розмірі від вартості 1 години послуги з користування паркування.

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Паркування на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, особами, які не мають відповідних пільг, тягне за собою накладення штрафу в 30-кратному розмірі від вартості 1 години послуги з користування парковкою.

Постанова про адміністративне стягнення за порушення правил паркування може виноситися без участі порушника.

Інспекторам з паркування забороняється приймати готівкові кошти в якості плати за послуги паркування.

Повернення транспортного засобу відбувається після оплати вартості послуг з транспортування і зберігання атвтомобиля.

Як повідомляє у Facebook спільнота "Дорожній лікбез", вартість послуг транспортування автомобіля:

– до 2-х тонн – 600 гривень,

– від 2-х до 3-х тонн – 700 гривень,

– від 3-х тонн - 850 гривень.

Вартість зберігання автомобіля з 1-ї по 7-му добу - 120 гривень на добу і 20 гривень за кожну наступну добу. Вартість без ПДВ.

Таким чином, мінімальна вартість оплати вартості послуг з евакуації становитиме 864 гривні з ПДВ без урахування суми накладеного штрафу за порушення ПДР.