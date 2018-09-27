Одеський аеропорт провів ребрендинг напередодні відкриття нового міжнародного терміналу

Аеропорт Одеси став унікальним і передавав дух міста – морського, яскравого, космополитичного і доброзичливого.

Міжнародний аеропорт "Одеса" (ODS) представив ребрендинг, розробкою якого займалася креативна компанія Fedoriv (Київ). Оновлений візуальний стиль приурочений до відкриття нового міжнародного терміналу.

"Проблема 90% аеропортів світу – безликість. Ми хотіли, щоб аеропорт Одеси став унікальним і передавав дух міста – морського, яскравого, космополітичного і доброзичливого", - цитує прес-служба аеропорту Андрія Федорова, засновника компанії Fedoriv.

Новий бренд аеропорту містить відсилання до образу міста. "Основою комунікації став образ мами – гостинній і рідний, як сама Одеса. Це місто, яке об'єднує сотні культур і радо відкриває світ для кожного – тому гостей зустрічає слоган "Мир вам!", написаний на різних мовах, який і став центром графічного патерну", - пояснює прес-служба аеропорту.

Директор аеропорту Павло Прусак зазначив, що новий бренд аеропорту в повній мірі відображає готовність йти в ногу з часом, вдосконалюватися і відповідати високим очікуванням клієнтів.

Новий міжнародний термінал аеропорту "Одеса" зможе обслуговувати 1 тисячу пасажирів на годину або близько 3 мільйонів пасажирів на рік. Його площа становитиме більше 30 тисяч квадратних метрів, що відповідає п'яти футбольним полям. Тут буде чотири телескопічних трапа і 1300 паркувальних місць. У планах аеропорту – співпраця з 23 авіакомпаніями, які будуть виконувати прямі рейси з Одеси по 30 напрямам.

Міжнародний аеропорт "Одеса" входить до трійки найбільших аеропортів України. Його пасажиропотік перевищує 1 мільйон пасажирів на рік. Аеропорт здатний приймати повітряні судна коду 4D і нижче, а також вертольоти всіх типів.