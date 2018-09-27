Одеський аеропорт провів ребрендинг напередодні відкриття нового міжнародного терміналу
Міжнародний аеропорт "Одеса" (ODS) представив ребрендинг, розробкою якого займалася креативна компанія Fedoriv (Київ). Оновлений візуальний стиль приурочений до відкриття нового міжнародного терміналу.
"Проблема 90% аеропортів світу – безликість. Ми хотіли, щоб аеропорт Одеси став унікальним і передавав дух міста – морського, яскравого, космополітичного і доброзичливого", - цитує прес-служба аеропорту Андрія Федорова, засновника компанії Fedoriv.
Новий бренд аеропорту містить відсилання до образу міста. "Основою комунікації став образ мами – гостинній і рідний, як сама Одеса. Це місто, яке об'єднує сотні культур і радо відкриває світ для кожного – тому гостей зустрічає слоган "Мир вам!", написаний на різних мовах, який і став центром графічного патерну", - пояснює прес-служба аеропорту.
Директор аеропорту Павло Прусак зазначив, що новий бренд аеропорту в повній мірі відображає готовність йти в ногу з часом, вдосконалюватися і відповідати високим очікуванням клієнтів.
Новий міжнародний термінал аеропорту "Одеса" зможе обслуговувати 1 тисячу пасажирів на годину або близько 3 мільйонів пасажирів на рік. Його площа становитиме більше 30 тисяч квадратних метрів, що відповідає п'яти футбольним полям. Тут буде чотири телескопічних трапа і 1300 паркувальних місць. У планах аеропорту – співпраця з 23 авіакомпаніями, які будуть виконувати прямі рейси з Одеси по 30 напрямам.
Міжнародний аеропорт "Одеса" входить до трійки найбільших аеропортів України. Його пасажиропотік перевищує 1 мільйон пасажирів на рік. Аеропорт здатний приймати повітряні судна коду 4D і нижче, а також вертольоти всіх типів.