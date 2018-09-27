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"Укрзалізниця" оновила логотип (фото)

11:24, 27 вересня 2018
Транспорт/Зв'язок
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"Укрзалізниця" представила оновлений логотип / фото УНІАН
В УЗ вважають, що новий логотип поєднує в собі кращі традиції компанії / фото ТСН.иа

"Тепер він поєднує кращі традиції компанії та її потужний потенціал розвитку", - відзначили в прес-службі компанії.

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Презентація проходить на Центральному залізничному вокзалі Києва 27 вересня.

На перший шлях вокзалу "Київ-Пасажирський" буде поданий пасажирський і вантажний потяги, забрендовані новим логотипом, присутнім продемонструють зразки брендованої продукції.

Попередній логотип виглядав так:

фото ТСН.иа

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Теги: #Укрзалізниця