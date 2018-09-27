"Укрзалізниця" оновила логотип (фото)
11:24, 27 вересня 2018Транспорт/Зв'язок
654 0
Оновлений логотип представили на столичному вокзалі.
"Укрзалізниця" представила оновлений логотип / фото УНІАН
"Укрзалізниця" сьогодні, 27 вересня, представила оновлений корпоративний логотип, повідомляє ТСН.uа.
В УЗ вважають, що новий логотип поєднує в собі кращі традиції компанії / фото ТСН.иа
"Тепер він поєднує кращі традиції компанії та її потужний потенціал розвитку", - відзначили в прес-службі компанії.
Читайте також«Укрзалізниця» змінює свій логотип
Презентація проходить на Центральному залізничному вокзалі Києва 27 вересня.
На перший шлях вокзалу "Київ-Пасажирський" буде поданий пасажирський і вантажний потяги, забрендовані новим логотипом, присутнім продемонструють зразки брендованої продукції.
Попередній логотип виглядав так:
фото ТСН.иа
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter