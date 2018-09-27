Філіппінський винахідник створив дрон для пересування по місту (відео)

Чоловік побудував повітряне авто, щоб не стояти в пробках.

Філіппінський винахідник показав публіці одномісний дрон, яким планує пересуватися по столиці. Читайте такожВ Україні винайшли штучне сало для вегетаріанців (фото) Про це повідомляє ТСН.uа. "Машина колишнього танцюриста КІКС Мендіола - піднімається відносно невисоко, на сім метрів, але може летіти зі швидкістю 60 кілометрів на годину з водієм вагою до 100 кілограмів", - йдеться в повідомленні.

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