Філіппінський винахідник створив дрон для пересування по місту (відео)
11:42, 27 вересня 2018Транспорт/Зв'язок
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Чоловік побудував повітряне авто, щоб не стояти в пробках.
Чоловік побудував повітряне авто, щоб не стояти в пробках / фото ТСН.иа
Філіппінський винахідник показав публіці одномісний дрон, яким планує пересуватися по столиці.
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Про це повідомляє ТСН.uа.
"Машина колишнього танцюриста КІКС Мендіола - піднімається відносно невисоко, на сім метрів, але може летіти зі швидкістю 60 кілометрів на годину з водієм вагою до 100 кілограмів", - йдеться в повідомленні.
Філіппінський винахідник показав дрон, на якому планує пересуватися по місту
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