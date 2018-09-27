У "Київстарі" зник мобільний інтернет - користувачі скаржаться на збій

Про відсутність мобільного інтернету від "Київстар" повідомляють жителі Києва, Сум та Дніпра.

У четвер, 27 вересня, користувачі "Київстару" масово скаржаться на проблеми з мобільним інтернетом.

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Про це повідомляє Фокус.

Про відсутність мобільного інтернету "Київстар" повідомляють жителі Києва, Сум та Дніпра. Вони залишають коментарі на сторінці мобільного оператора в Facebook.

"Не знаю, що там з 4G, але у мене сьогодні в Сумах взагалі жодного "G" немає". "В Києві на Печерську на деяких номерах КС зник мобільний інтернет. Будь-який. При перезавантаженні телефону на секунду з'являється і зникає", - пишуть користувачі.

Як повідомляв УНІАН, в Україні хочуть встановити мінімально допустиму швидкість інтернету.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує юридично закріпити обмеження мінімальної швидкості інтернету в 30 Мбіт/с, якщо для будівництва інфраструктури залучаються державні гроші.