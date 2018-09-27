Омелян назвав три кроки для реанімування «Укрзалізниці»

За словами міністра інфраструктури, зараз мінімум 25% продукції українських підприємств лежить на складах через нездатність «Укрзалізниці» перевозити такий обсяг.

Щоб подолати ситуацію, що склалася в «Укрзалізниці», необхідно вжити відповідні кадрові рішення, запустити ремонтну базу і зупинити корупцію. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в інтерв'ю Олексію Арестовичу.

За даними міністра, «Укрзалізниця», яка безпосередньо впливає на 5% ВВП країни, генерує величезні збитки і для себе, і для суміжних галузей. Так, за останні 2 роки мінімум 25% продукції або залишається на складах, або не проводиться взагалі, оскільки залізниця не здатна перевести такий обсяг. З цієї ж причини на сьогодні перевезено лише 45% врожаю, решта досі в полях або на елеваторах.

«Зараз на кожній закупівлю крадуть 30-40% а то і більше, ці цифри підтвердило і НАБУ. Якщо красти половину всього, що є, як довго будь-яка компанія протягне?», - сказав міністр.

За словами Омеляна, вирішити проблему покликаний контракт з General Electric на постачання дизельних тепловозів серії Evolution і 40%-локалізацію виробництва в Україні: «У нас майже тисячі одиниць локомотивів не вистачає, тому маємо дикі проблеми з перевезеннями, фактор кинутих поїздів і корупцію, коли за кожен вагон десь там у центральній частині Києва збирають такси - 4 тис. грн за подачу».

При цьому міністр додав, що постачання нових локомотивів - «крапля в морі», й «Укрзалізниця» потребує кардинальних і швидких рішень.

Нагадаємо, в лютому 2018 року американська корпорація General Electric і «Укрзалізниця» підписали рамкову угоду на 1 млрд дол. Перший етап передбачає поставку 30 локомотивів, а також локалізацію виробництва в Україні, що становить 10% кінцевої вартості угоди. На цьому етапі GE буде використовувати українську сигнальну та радіосистеми, а також деякі елементи кабіни.