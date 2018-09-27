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В УЗ розповіли, на яких вагонах з'явиться новий логотип компанії (фоторепортаж)

14:21, 27 вересня 2018
Транспорт/Зв'язок
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"Укрзалізниця" оновила логотип / фото УНІАН

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в. о. голови «Укрзалізниці» Євген Кравцов прес-конференції.

«Було прийнято рішення, що ми будемо змінювати логотип тільки під час капітального ремонту або на нових вагонах. Примусово ми не будемо перефарбовувати старі назви. Нові вагони і локомотиви будуть з новим логотипом. Таким чином можна буде побачити, як змінюється компанія. Наше завдання - змінити ставлення людей до “Укрзалізниці», - сказав він.

Кравцов зазначив, що над оновленням логотипу працювало агентство Galagan на безкоштовній основі.

Також, він підкреслив, що старий логотип не відповідав вимогам сучасності. «Ми намагалися оновити логотип, але й зберегти старі традиції. Новий логотип символізує рух уперед», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" сьогодні, 27 вересня, представила оновлений корпоративний логотип.

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Теги: #Укрзалізниця#ребрендинг