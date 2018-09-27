Порошенка попросили допомогти Дніпру отримати від Кабміну гроші на новий аеропорт

На сайті Президента оприлюднена петиція з проханням виділити держфінансування на новий аеропорт.

На сайті Президента України з'явилася петиція, автори якої звертаються з проханням про надання бюджетного фінансування на реконструкцію злітно-посадкової смуги в Дніпрі - державної частини кошторисної вартості будівництва нового аеропорту.

Як зазначено в петиції, нинішня ЗПС міжнародного аеропорту «Дніпро», побудована у 50-60-х рр. минулого століття, знаходиться в жалюгідному стані, оскільки її останнє оновлення проводилося близько тридцяти років тому: «Покриття (злітно-посадкової смуги) знаходиться в критичному стані і вичерпало свій експлуатаційний ресурс. Верхній шар льотного поля має значні пошкодження. Жителі та гості міста скаржаться на поганий сервіс, завищені ціни. Туристичні компанії складають маршрути для своїх клієнтів з місцем вильоту із Запоріжжя чи Києва. Однак, мешканцям Дніпра та області було б набагато зручніше літати з рідного міста», — йдеться в тексті звернення на сайті президента.

Автори петиції звертають увагу, що питання про реконструкції та розвитку міжнародного аеропорту «Дніпро», модернізації його аеровокзального комплексу, обговорюється з 2013 року. Але через відсутність державного фінансування на будівництво сучасної злітно-посадкової смуги повітряні ворота Дніпра досі являють собою гнітюче видовище, «аеропорт Дніпра є міжнародним, але його зовнішній вигляд і технічний стан не відповідають даному статусу й залишають бажати кращого. Просимо здійснити фінансування з державного бюджету на реконструкцію і модернізацію або будівництво нової злітно-посадкової смуги аеропорту міста Дніпро у розмірі 2,7 млрд. грн», — йдеться у зверненні.

Автори петиції нагадують, що вже сьогодні є інвестор, який готовий фінансувати реконструкцію побудувати новий термінал.

«Група DCH заявила про готовність вкладення інвестицій в реконструкцію існуючого терміналу та / або будівництво нового в аеропорту, за умови, що за рахунок державних коштів буде проведена реконструкція аеродромного комплексу. Слід зауважити, що вищеназвана організація, в рамках підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу провела будівництво нового терміналу в Міжнародному аеропорту «Харків».

В DCH підтверджують, що готові оперативно приступити до робіт в аеропорту Дніпра, оскільки врегулювали всі юридичні питання, пов'язані з правом власності на існуючий термінал, і розташовують всіма необхідними фінансовими, матеріальними, організаційними та кадровими ресурсами.

«Я б взяв 2,5-3 роки – з моменту, як тільки перша лопата застромиться. Я думаю, три тисячі робочих на об'єкт ми можемо вивести. Надмірностей ми не будемо влаштовувати, але не пошкодуємо грошей (десь близько $60-70 млн.). Як тільки перша гривня від держави прийде, відразу застромиться перша лопата... Якщо держава не виділить гроші на фінансування будівництва смуги і перонів, то я не почну будівництво [аеровокзалу — ред.]. Безглуздо будувати термінал в чистому полі. Це, знаєте, як якщо залізничну станцію побудувати без підведених рейок», — розповів нещодавно президент і власник групи DCH Олександр Ярославський, коментуючи свою готовність взяти участь у проекті з модернізації міжнародного аеропорту Дніпра.

Раніше депутати міськради Дніпра підтримали петицію городян про будівництво нового аеропорту і звернулися до Кабінету міністрів України з проханням виділити кошти з держбюджету на реконструкцію злітно-посадкової смуги аеродрому. У своєму зверненні депутата міськради Дніпра відзначили, що місто, будучи великим діловим і промисловим центром України, «залишається без належного авіасполучення», а «переліт з Дніпра в Київ, коштує дорожче, ніж переліт з Києва в Копенгаген або Лондон, в той час як сам аеропорт закритий для більшості перевізників, скоротив кількість рейсів, а його неналежний стан згубно впливає на економічний розвиток міста, регіону і країни в цілому. Таким чином, депутати міськради Дніпра підтримали ініціативу мера міста Бориса Філатова, який виступає за залучення приватного інвестора для зведення сучасного терміналу аеропорту і домагається, щоб уряд виділив гроші на реконструкцію злітно-посадкової смуги, що знаходиться в державній власності.

«Злітної смуги немає. Вона в жахливому стані, - описав стан аеропорту Дніпра в одному зі своїх інтерв'ю Володимир Омелян, міністр інфраструктури України. - Потрібно будувати нову. Термінал там теж поганий. Публічне зобов'язання про те, що готовий побудувати термінал за свій рахунок, дав Ярославський. Держава починає будувати злітну смугу, Ярославський — термінал».

Міжнародний аеропорт Харкова, поряд з іншими об'єктами інфраструктури міста, був побудований групою компаній DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки "першої столиці" до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Загальний обсяг інвестицій бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склав понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію знаходиться в держвласності аеродрому.

Зараз Міжнародний аеропорт "Харків" входить у авторитетний міжнародний рейтинг ACI EUROPE, який складає Міжнародна рада аеропортів. Сьогодні в переліку авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень, серед яких Wizz Air, Turkish Airlines, Georgian Airlines, SkyUp, JoinUp, FlyDubai і багато інших інші.