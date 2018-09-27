Силовики проводять обшуки в 15 областях через мільйонні розкрадання в "Укравтодорі"
В межах розслідування правоохоронці виявили списання державних коштів зі Служби автомобільних доріг у 15 областях України, за попередніми даними сума збитків державі становить понад 224 мільйона гривень.
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Про це повідомляє Украинская правда з посиланням на прес-службу столичної прокуратури.
"З 10 ранку синхронізовано проводяться обшуки у 15 областях. У слідчих дія залучено понад півсотні правоохоронців", – уточнила в коментарі виданню речниця прокуратури Києва Надія Максимець.
Зокрема тривають санкціоновані обшуки в Службах автомобільних доріг Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей.
За словами Максимець, підозру оголосили поки одному топ-посадовцю – першому заступнику начальника Служби автомобільних доріг у Київській області (підозру у службовій недбалості, що спричинила мільйонні збитки державі оголошено 27 вересня).
"По інших рішення буде прийматися за результатами обшуків і слідчих дій", – додала вона
Щодо чиновника Київщини слідство встановило, що він провів фінансово незабезпечені тендери на виконання будівельних робіт, а також підписав акти про їх виконання, завідомо знаючи про неможливість їх оплатити через відсутність коштів на рахунках Служби автомобільних доріг в Київській області.
Завдяки штучно створеній заборгованості підрядні організації у подальшому через суд стягнули з Служби автомобільних доріг інфляційні втрати та 3% річних на суму понад 4 мільйона гривень, завдавши збитки державному бюджету на зазначену суму.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.