Силовики проводять обшуки в 15 областях через мільйонні розкрадання в "Укравтодорі"

З 10 ранку силовики синхронізовано проводяться обшуки у 15 областях. У слідчих дія залучено понад півсотні правоохоронців.

В межах розслідування правоохоронці виявили списання державних коштів зі Служби автомобільних доріг у 15 областях України, за попередніми даними сума збитків державі становить понад 224 мільйона гривень.

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Про це повідомляє Украинская правда з посиланням на прес-службу столичної прокуратури.

"З 10 ранку синхронізовано проводяться обшуки у 15 областях. У слідчих дія залучено понад півсотні правоохоронців", – уточнила в коментарі виданню речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

Зокрема тривають санкціоновані обшуки в Службах автомобільних доріг Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей.

За словами Максимець, підозру оголосили поки одному топ-посадовцю ­– першому заступнику начальника Служби автомобільних доріг у Київській області (підозру у службовій недбалості, що спричинила мільйонні збитки державі оголошено 27 вересня).

"По інших рішення буде прийматися за результатами обшуків і слідчих дій", – додала вона

Щодо чиновника Київщини слідство встановило, що він провів фінансово незабезпечені тендери на виконання будівельних робіт, а також підписав акти про їх виконання, завідомо знаючи про неможливість їх оплатити через відсутність коштів на рахунках Служби автомобільних доріг в Київській області.

Завдяки штучно створеній заборгованості підрядні організації у подальшому через суд стягнули з Служби автомобільних доріг інфляційні втрати та 3% річних на суму понад 4 мільйона гривень, завдавши збитки державному бюджету на зазначену суму.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.